ФБУ: Проблеми з фінансуванням стосуються усіх видів спорту

У Федерації біатлону України підтвердили проблеми з фінансування перед стартом сезону.

Коментар федерації передає Tribuna.com.

"Проблеми з фінансуванням стосується усіх видів спорту, оскільки за рішенням уряду всі кошти спрямовані на першочергові видатки (оборона, пенсії, зарплати бюджетників). Саме тому всі спортивні федерації наразі шукають можливості пошуку позабюджетних коштів для продовження підготовки спортсменів.

Федерація біатлону України щороку залучає позабюджетні кошти, зокрема спонсорські, та бере участь у програмах підтримки Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Саме з цієї причини внесені корективи в план підготовки жіночої команди А на наступний збір в Обергофі", – йдеться в повідомленні ФБУ.