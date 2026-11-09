Спочатку вони цього не розуміли: Семенов – про вимоги до біатлоністів збірної України

Старший тренер збірної України з біатлону Сергій Семенов розповів про свої вимоги та підготовку "синьо-жовтих" до нового сезону Кубку світу, який стартує вже наприкінці осені.

Про це повідомляє IBU.

"Я знаю, що припускався помилок у своїй кар'єрі, але гіркий досвід – це теж досвід. Один із висновків, до якого я дійшов, – це те, що не кожне тренування має "вбивати" тебе та висмоктувати всю енергію. Так, потрібно викладатися, але робити це з розумом. Я дуже не хочу ситуації, коли тренер виходить із кімнати, а спортсмен одразу ж каже щось протилежне. Мова не про те, щоб взагалі не було розбіжностей, адже вони неминучі. Мені не хочеться недомовленостей. Я сказав хлопцям, що в мене поки не так багато досвіду і що готовий вчитися разом із ними. Прислухайтеся до себе та спробуйте розповісти, що ви відчуваєте. Я вислухаю", – сказав Семенов.

Фахівець заявив, шо просить кожного біатлоніста ставити перед собою три цілі на місяць – по одній фізичного характеру та по стрільбі, а ще одну – у будь-якій обраній сфері. Він прагне, щоб спортсмени навчились самоаналізу:

"Спочатку вони цього не розуміли. Дехто не розуміє й досі. Хтось, наприклад, каже: "Я хочу виграти контрольну гонку". Ні. Це кінцева мета. А як ти хочеш до неї прийти? Чого тобі не вистачає? Проаналізуй свій тренувальний процес і вияви той невеликий аспект, у якому тобі потрібно стати кращим. Дрібних деталей може бути сто, двісті. Я помічу лише десять. Решту сто дев'яносто може побачити тільки сам спортсмен. Тому я намагаюся навчити їх самостійно аналізувати такі речі. Це нелегко, але мені хочеться, щоб вони навчилися".

Зазначимо, що Семенов очолив "синьо-жовтих" після завершення попереднього сезону. На цій посаді він замінив Надію Бєлову, яка була тренеркою команди в попередні два роки.

Перший етап Кубку світу стартує 26 листопада. Він відбудеться у фінському Контіолахті.