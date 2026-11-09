Наші взаємини просто перейшли на інший рівень: Підручний – про тренування під керівництвом Семенова

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про підготовку до нового сезону Кубку світу та роботу зі старшим тренером Сергієм Семеновим, який очолив "синьо-жовтих" навесні.

Своїми враженнями він поділився в коментарі IBU.

"У нас багато молодих хлопців, з ними цікаво працювати. Я багато чого вчуся у них і водночас ділюся з ними своїм досвідом. Я багато років працював із Сергієм, коли той був спортсменом, і навіть тоді вчився у нього та дослухався до нього. Тому мені не було складно, коли він став моїм тренером. Наші взаємини просто перейшли на інший рівень", – сказав Підручний.

35-річний спортсмен заявив, що новий наставник відкритий до діалогу й вони обговорюють деякі зміни у тренувальному процесі. Він також відзначив людські якості Семенова:

"Перед тренуванням ми можемо його обговорити. Якщо у нас різні погляди, кожен наводить свої аргументи. Я пояснюю, чи підходить мені це тренування, виходячи із власного досвіду та відчуттів. Сергій пояснює, навіщо воно потрібне і чому саме зараз. У нього завжди можна було чомусь навчитися. Якщо в тебе щось не виходило, він допомагав, підтримував. Ставився до колег не лише як до суперників, а й як до друзів, як до людей, яким можна допомогти. Адже чим сильніша команда, тим сильніша конкуренція всередині неї і тим кращими можуть бути результати".

Зазначимо, що сам тренер розповідав про цілі, які ставить підопічним. Зокрема, він прагне, щоб ті навчились самоаналізу.

Нагадаємо, що Семенов замінив на посаді старшого тренера чоловічої збірної України Надію Бєлову. Вона очолювала команду в попередні два сезони.

Перший етап Кубку світу-2026/27 стартує 26 листопада. Він відбудеться у фінському Контіолахті.