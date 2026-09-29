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Тарасюки виграли сингл-мікст на літньому чемпіонаті України-2026

Олег Дідух — 29 вересня 2026, 15:34
Тарасюки виграли сингл-мікст на літньому чемпіонаті України-2026
Тетяна Тарасюк
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Дует у складі Тетяни та Тараса Тарасюків виграв одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону.

"Срібло" завоювали Аліна Хміль і Кирило Кульчицький, "бронза" – у дуету в складі Надії Бєлкіної та Артема Тищенка.

Підсумкові результати:

  1. Тетяна Тарасюк/Тарас Тарасюк
  2. Аліна Хміль/Кирило Кульчицький
  3. Надія Бєлкіна/Артем Тищенко

Сингл-мікст завершував програму літнього чемпіонату України 2026 року в селищі Яворів Львівської області. Турнір проходив з 26 вересня.

Також 29 вересня у Яворові відбулися жіночі естафети і юніорських вікових категоріях. Вони завершилися перемогами команд Чернігівської (старші дівчата) та Київської (середні дівчата) областей.

Літній чемпіонат України з біатлону Тетяна Тарасюк Тарас Тарасюк

Тетяна Тарасюк

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