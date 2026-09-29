Тарасюки виграли сингл-мікст на літньому чемпіонаті України-2026
Тетяна Тарасюк
Дует у складі Тетяни та Тараса Тарасюків виграв одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону.
"Срібло" завоювали Аліна Хміль і Кирило Кульчицький, "бронза" – у дуету в складі Надії Бєлкіної та Артема Тищенка.
Підсумкові результати:
- Тетяна Тарасюк/Тарас Тарасюк
- Аліна Хміль/Кирило Кульчицький
- Надія Бєлкіна/Артем Тищенко
Сингл-мікст завершував програму літнього чемпіонату України 2026 року в селищі Яворів Львівської області. Турнір проходив з 26 вересня.
Також 29 вересня у Яворові відбулися жіночі естафети і юніорських вікових категоріях. Вони завершилися перемогами команд Чернігівської (старші дівчата) та Київської (середні дівчата) областей.