Тарасюки виграли сингл-мікст на літньому чемпіонаті України-2026

Дует у складі Тетяни та Тараса Тарасюків виграв одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на літньому чемпіонаті України 2026 року з біатлону.

"Срібло" завоювали Аліна Хміль і Кирило Кульчицький, "бронза" – у дуету в складі Надії Бєлкіної та Артема Тищенка.

Підсумкові результати:

Тетяна Тарасюк/Тарас Тарасюк Аліна Хміль/Кирило Кульчицький Надія Бєлкіна/Артем Тищенко

Сингл-мікст завершував програму літнього чемпіонату України 2026 року в селищі Яворів Львівської області. Турнір проходив з 26 вересня.

Також 29 вересня у Яворові відбулися жіночі естафети і юніорських вікових категоріях. Вони завершилися перемогами команд Чернігівської (старші дівчата) та Київської (середні дівчата) областей.