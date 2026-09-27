Підручний: Я багато чому вчився у Семенова

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив тренувальний процес під керівництвом нового наставника команди Сергія Семенова, який раніше був його партнером по команді.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"У нас новий тренер, багато молодих хлопців, з якими цікаво потренуватися. Це зовсім інше покоління, у них інакше бачення тренувань і підхід. Сергій Семенов трішки старший, але свого часу я багато чому в нього вчився.

Ми багато разом тренувалися і жили в одній кімнаті. Субординація, звісно, дотримується. На тренуваннях є і повага, і розуміння його як тренера. А поза тренуваннями ми залишаємося друзями", – заявив Дмитро.