Мандзин: Семенов приніс у команду європейський досвід

Один із лідерів чоловічої збірної України з біатлону Віталій Мандзин розповів про зміни в підготовці команди до нового сезону з появою на посаду головного тренера Сергія Семенова.

Слова біатлоніста наводить Суспільне спорт.

"Коли прийшов Сергій, він приніс у команду свій європейський досвід, і це дуже сильно помітно. Він попрацював зі швейцарською командою до нас, і, базуючись на своїх навичках та тренерському досвіді, вніс це в нашу збірну. Багато роботи проходимо в новій інтерпретації. Він старається завжди банальну роботу зробити цікавою, щоб ми не нудьгували від тих самих постійних ролерів 24/7 і отримували задоволення. Він приніс новизну в команду, і я впевнений, що з того буде відмінний результат.

Стрілецька підготовка побудована в досить цікавому вигляді. Ми робимо багато роботи в групах і командах, щоб відчути цей мандраж, хвилювання та відповідальність перед товаришем по команді. Навіть усередині команди він вносить цікаві змагання, щоб ми конкурували між собою. З цього буде хороший результат, тому що він у цьому розуміється, сам добре стріляв і знає, що це таке", – заявив Мандзин.