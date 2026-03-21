Черговий трофей: Жанмонно виграла кришталевий глобус у заліку переслідувань

Французька біатлоністка Лу Жанмонно виграла залік гонок переслідування за підсумками сезону-2025/26 Кубку світу.

27-річна француженка фінішувала четвертою в останньому персьюті сезону, що відбувся в норвезькому Голменколлені, однак це не завадило їй здобути Малий кришталевий глобус.

Жанмонно набрала за сезон у переслідуваннях 397 очок та на 17 балів випередила фінку Суві Мінккінен, яка стала другою у заліку. Найкращою серед українок у цьому заліку стала Христина Дмитренко, яка набрала 27 очок за сезон.

Цікаво, що протягом сезону Жанмонно виграла персьют лише на домашньому етапі в Ансі. Водночас виступала вона без провалів, найгіршим виступом стало 16 місце у шведському Естерсунді.

Раніше Лу Жанмонно стала переможницею в заліках індивідуальних гонок та спринтів. Також вона достроково виграла Великий кришталевий глобус, гарантувавши собі перший рядок у тоталі.