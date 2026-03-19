Жанмонно вперше в кар'єрі виграла Великий кришталевий глобус

Французька біатлоністка Лу Жанмонно достроково виграла загальний залік Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.

27-річна біатлоністка відірвалася від фінки Суві Мінккінен, яка йде другою в тоталі, на понад 200 очок, ставши недосяжною для найближчої переслідувачки за дві гонки до кінця сезону.

Для Жанмонно це перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус. Попередні два сезони вона завершила на другому рядку тотала.

Зазначимо, що українські біатлоністки не входять навіть у топ-50 загального заліку. Найкращою наразі є Христина Дмитренко, яка посідає 52 рядок.

Нагадаємо, після попереднього етапу Кубку світу, що проходив в естонському Отепя, Жанмонно виграла Малий кришталевий глобус у заліку спринтів.

До завершення сезону залишились дві жіночі гонки: персьют та масстарт, які відбудуться 21 та 22 березня відповідно.

Додамо, що до гонки переслідування в Голменколлені кваліфікувалися лише дві українки – Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше за 21 рік втратила квоту у п'ять біатлоністок на Кубку світу.