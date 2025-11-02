IBU може покарати Сімон дискваліфікацією від змагань

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) очікує рішення Французької федерації, перш ніж накласти санкції на Жулью Сімон за порушення кодексу чесності.

Про це пише Ski-nordique.net.

"Ми вивчаємо її справу та зв’язуємося з Французькою федерацією, щоб зрозуміти обставини та можливі наслідки", – сказав Грег МакКенна, директор з питань доброчесності IBU.

Дисциплінарний комітет Федерації лижного спорту Франції має ухвалити рішення 6 листопада. Про таку дату попросила сама біатлоністка, адже FFS початково планував озвучити санкції ще наприкінці жовтня.

"Важливо дочекатися результатів дисциплінарної процедури у Франції, перш ніж приймати рішення про будь-які подальші заходи. Залежно від своїх рішень, IBU може розглянути низку санкцій, відповідно до Кодексу доброчесності IBU, від простого попередження до дискваліфікації. Справа Саймона потенційно являє собою порушення кодексу чесності, оскільки вона ризикує зашкодити іміджу спорту", – додав МакКенна.

Підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.

