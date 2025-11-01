Легендарний Бйорндален розповів, що очікує на засуджену Сімон

Легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален поділився своїми думками щодо Жульї Сімон. Він очікує, що її дискваліфікація буде нетривалою.

Слова восьмиразового чемпіона Олімпійських ігор передає Sport.de.

" Я думаю, що її виключать зі змагань до Різдва, але вона буде готова знову взяти участь у новому році. Навіть якщо вас засудили, вам мають дозволити почати знову", – сказав норвежець.

Нагадаємо, підозру у фінансовому шахрайстві біатлоністка збірної Франції отримала ще влітку 2023 року. Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використала її банківську картку для оплати купівлі в інтернеті.

Сімон була визнана винною та отримала вирок у вигляді 3 місяців тюремного терміну умовно та штрафу у вигляді 15 тисяч євро.

За даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.

Федерація лижного спорту збереться 6 листопада, щоб обрати санкції проти спортсменки.