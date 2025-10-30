Засуджена Сімон звернулася до Французької федерації лижного спорту з проханням

Французька федерація лижного спорту (FFS) тепер вирішить питання про подальші санкції проти засудженої провідної біатлоністки Жульї Сімон дещо пізніше, ніж очікувалося спочатку. Це відбувається безпосередньо на прохання десятиразової чемпіонки світу.

Про це повідомляє Sport.de.

Відповідальний комітет FFS збереться 6 листопада, щоб вирішити питання про подальші заходи щодо 29-річної спортсменки.

Читайте також : Сімон отримала 3-місячний тюремний термін за крадіжку та шахрайство

Спочатку планувалося, що рішення буде оголошено цього тижня, але, згідно зі звітом, Сімон чітко висловила бажання перенести зустріч до наступного тижня. Її точні причини цього невідомі.

Комітет асоціації, що складається з семи членів, має у своєму розпорядженні численні заходи, які можуть бути вжиті відповідно до статуту проти біатлоністки. Оскільки це прецедентна справа, можна лише здогадуватися про масштаби санкцій.

Діапазон покарань охоплює від офіційного попередження до відсторонення від виступів. Однак, враховуючи тяжкість їхніх порушень, очікується суттєве покарання.

Чи зіткнеться Сімон зрештою з найгіршим сценарієм, таким як кількамісячна дискваліфікація та, таким чином, пропуск Олімпійських ігор, є суто спекулятивним. Однак, за даними французьких ЗМІ, таке покарання є цілком можливим.

Читайте також : Не зрозуміло навіщо шахраювала: на особистому рахунку Сімон були сотні тисяч євро перед крадіжкою у напарниць

Жоден член збірної Франції з біатлону ще публічно не прокоментував вердикт. Команда збереться на тренувальний збір у Бессансі 10 листопада.

Нагадаємо, переможницю Кубку світу з біатлону Франциску Пройс обрали "Золотим лижником року" всіма спортсменами, які є членами Німецької федерації.