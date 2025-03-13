Поклюка. 37-річний Фак здобув першу за 10 років перемогу на Кубку світу

Словенський біатлоніст Яков Фак став переможцем останньої індивідуальної гонки в сезоні-2024/25, що відбулася на домашньому для нього восьмому етапі Кубку світу в Поклюці.

37-річний Фак закрив усі 10 мішеней, що дозволило йому випередити срібного призера, норвежця Стурлу Легрейда, на 34 секунди. Бронзову нагороду здобув швед Мартін Понсілуома.

Зазначимо, що для Фака це перша за 10 років перемога. Попереднього разу він вигравав гонку 15 березня 2015 року, коли став чемпіоном світу в масстарті на планетарній першості в Контіолахті.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з двома промахами в пасиві посів 25 місце. Віталій Мандзин не закрив три мішені й став 34-м.

Провалили стрільбу та гонку загалом досвідчені Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які опинилися за межами топ-50 підсумкового протоколу.

Норвежець Легрейд до срібної медалі додав Малий кришталевий глобус, адже саме він став найкращим у заліку індивідуальних гонок сезону-2024/25.

Кубок світу. Поклюка. Чоловіча коротка індивідуальна гонка

.1. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) 40:52,6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +34,3

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+0+1) +44,3

...

25. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +4:00,3

34. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+0) +4:45,3

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+2) +6:31,3

54. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+1) +6:40,5

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Далі у програмі етапі Кубку світу в Поклюці масстарти, які відбудуться в суботу, 15 березня. Україну в чоловічій гонці з масовим стартом представить Дмитро Підручний.