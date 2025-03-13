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Підручний впав під час короткої індивідуальної гонки в Поклюці

Денис Шаховець — 13 березня 2025, 18:40
Підручний впав під час короткої індивідуальної гонки в Поклюці
Дмитро Підручний
Getty Images

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний впав під час короткої індивідуальної гонки на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел, наближених до збірної України.

За нашою інформацією, 33-річний українець втратив рівновагу на четвертому колі, що частково вплинуло на його невдалий виступ у цій гонці.

Нагадаємо, Підручний не закрив сумарно чотири мішені й посів лише 54 місце, ставши найгіршим серед українців у цій гонці.

Додамо, що 54 місце – другий найгірший виступ Дмитра Підручного в поточному сезоні. У січні він став 98-м в індивідуальній гонці в німецькому Рупольдингу.

У суботу, 15 березня, Підручний виступить у гонці з масовим стартом у Поклюці.

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