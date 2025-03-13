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Легрейд вирвав у Стрьомсгейма малий кришталевий глобус індивідуальних гонок

Олексій Погорелов — 13 березня 2025, 18:07
Стурла Легрейд, норвезький біатлоніст
Стурла Легрейд
Nordic Focus Photo Agency

Сьогодні, 13 березня, в Поклюці відбулася остання індивідуальна гонка сезону серед чоловіків у межах Кубку світу-2024/25, за підсумком якої малий кришталевий глобус дістався представнику Норвегії Стурлі Легрейду.

За три гонки кампанії 28-річний біатлоніст заробив 165 очок, що стало найкращим показником. Він випередив на 21 очко Якова Фака, який став переможцем заїзду, а також вирвав трофей у земляка Ендре Стрьомсгейма, який був лідером заліку перед стартом гонки.

Інші два місця у п'ятірці найкращих з різницею в один бал посіли французи Кентен Фійо-Має та Ерік Перро.

Топ-5 індивідуальних гонок Кубку світу-2024/25

  1. Стурла Легрейд (Норвегія) – 165 очок
  2. Яков Фак (Словенія) – 144
  3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія) – 142
  4. Кентен Фійо-Має (Франція) – 112
  5. Ерік Перро (Франція) – 111

Варто зазначити, що місце у Топ-20 з результатом 62 очки посів Віталій Мандзин, який став найкращим серед українців. 27-м опинився Антон Дудченко (42 очки), а на 32 місці розташувався Дмитро Підручний (31 очко).

Нагадаємо, що в жіночому заліку найкращою в індивідуальних гонках стала француженка Лу Жанмонно, яка й виграла малий кришталевий глобус.

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Жанмонно виграла малий кришталевий глобус індивідуальних гонок
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