Легрейд вирвав у Стрьомсгейма малий кришталевий глобус індивідуальних гонок
Сьогодні, 13 березня, в Поклюці відбулася остання індивідуальна гонка сезону серед чоловіків у межах Кубку світу-2024/25, за підсумком якої малий кришталевий глобус дістався представнику Норвегії Стурлі Легрейду.
За три гонки кампанії 28-річний біатлоніст заробив 165 очок, що стало найкращим показником. Він випередив на 21 очко Якова Фака, який став переможцем заїзду, а також вирвав трофей у земляка Ендре Стрьомсгейма, який був лідером заліку перед стартом гонки.
Інші два місця у п'ятірці найкращих з різницею в один бал посіли французи Кентен Фійо-Має та Ерік Перро.
Топ-5 індивідуальних гонок Кубку світу-2024/25
- Стурла Легрейд (Норвегія) – 165 очок
- Яков Фак (Словенія) – 144
- Ендре Стрьомсгейм (Норвегія) – 142
- Кентен Фійо-Має (Франція) – 112
- Ерік Перро (Франція) – 111
Варто зазначити, що місце у Топ-20 з результатом 62 очки посів Віталій Мандзин, який став найкращим серед українців. 27-м опинився Антон Дудченко (42 очки), а на 32 місці розташувався Дмитро Підручний (31 очко).
Нагадаємо, що в жіночому заліку найкращою в індивідуальних гонках стала француженка Лу Жанмонно, яка й виграла малий кришталевий глобус.