Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону

Збірна України з біатлону визначилася з заявкою команди на чоловічу індивідуальну гонку чемпіонату світу-2025. Лідер та капітан команди Дмитро Підручний не вийде на старт.

Про це для Суспільне Спорт повідомила старша тренерка національної команди Надія Бєлова.

Також пропустить гонку і Тарас Лесюк. Його та підручного замінять Артем Тищенко та Денис Насико.

Склад України на індивідуальну гонку: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико.

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Зазначимо, що для Тищенка та Насика це будуть перші старти на чемпіонаті світу-2025.

Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 19 лютого, о 16:05 за київським часом. Це найдовша гонка у програмі чемпіонату світу: біатлоністи долатимуть дистанцію 20 кілометрів.

Нагадаємо, у гонці переслідування Підручний став 30-м.