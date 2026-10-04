Тищенко: Почуваюся краще, ніж останні пару років

Український біатлоніст Артем Тищенко оцінив свою підготовку до нового зимового сезону.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Загалом почуваюся краще, ніж останні пару років. І форма краща: легше на тренуваннях, і на гонках було непогано. Тому поки що все йде добре. Я гарно відпочив після завершення сезону. Зовсім не тренувався, перезавантажився. Та й тренування зараз, на мій погляд, досить непогані. За рахунок цього поки що все йде добре.

Думаю, братиму участь і в Кубку світу, і в Кубку IBU. Головне — добре виступати. Якщо показуватимеш гарні результати на Кубку IBU, це додає впевненості, і тебе потім можуть взяти на Кубок світу. Якщо погано виступати на Кубку світу, це психологічно пробиває. Головне — просто гарно виступати. А де саме — вже подивимося", – заявив біатлоніст.