Цимбал та Тищенко посіли призові місця у спринтах Регіонального центральноєвропейського кубка IBU

Українські біатлоністи завоювали три медалі на старті Регіонального центральноєвропейського кубку IBU.

Про це повідомляє ФБУ.

У словацькому Осерблі розпочалися змагання Регіонального центральноєвропейського кубка IBU з біатлону. У перший день українці вибороли три нагороди у спринтерських гонках.

Богдан Цимбал посів друге місце серед чоловіків, а Артем Тищенко став третім. Ще один успіх на рахунку нашої команди в юніорській категорії, де третім фінішував Іван Стеблина.

Також серед чоловіків Михайло Хміль – 5-й, Олександр Пономаренко – 10-й, Роман Боровик – 11-й, Степан Кінаш – 12-й. У юніорській категорії Дмитро Крюков – 12-й, Олександр Біланенко – 18-й.

"Для нас це контрольний старт. Хотіли перевірити, хто як себе почуває і що ми зробили за літо. Результати різні, але найважливіше зараз – отримати змагальну практику та побачити моменти, над якими потрібно працювати", – прокоментував результати українців старший тренер команди Б Сергій Зоц.

Раніше повідомлялося, що досвідчена українська біатлоністка Надія Бєлкіна стала масажисткою в юніорській збірній.