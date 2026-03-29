Тищенко: Сезон один з найгірших

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 13:59
Тищенко: Сезон один з найгірших
Артем Тищенко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Артем Тищенко підбив підсумки біатлонного сезону-2025/26.

Слова 32-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

На думку Тищенка, сезон виявився невдалим для нього через стан здоров'я.

"Враження від сезону? Був дуже важкий, дуже багато хворів, відчував погано увесь рік. Сезон один з найгірших за відчуттями та й результатами, напевно. Тому хочеться закінчити сезон, відновити сили і почати новий сезон так, щоб показати, що я можу добре бігати", – сказав Тищенко.

Зазначимо, що на Кубку IBU Артем Тищенко виграв одну тисячу євро призових.

Раніше повідомлялося, що Тищенко став чемпіоном України в гонці з масовим стартом. Представник команди Київщини допустив один промах на трасі в Буковелі.

Артем Тищенко

Артем Тищенко

