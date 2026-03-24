Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Сім країн та незабутній досвід: Олександра Меркушина підбила підсумки сезону-2025/26

Сергій Шаховець — 24 березня 2026, 17:02
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина підбила підсумки сезону-2025/26.

21-річна спортсменка зробила відповідний допис в Instagram.

Олександра поділилася враженнями від виступів та поставила цілі на наступний сезон.

"31 жовтня – виїзд з дому. 24 березня – повернення. Майже 5 місяців у дорозі. 7 країн. 22 гонки. Цей сезон був дуже різним. Було багато "вперше" – перша Олімпіада, нові відчуття і досвід, який складно пояснити словами.

Було багато хороших гонок. Були ті, де хотілося більше. Були моменти, коли потрібно було зупинитися і просто відновитися. Цей сезон навчив мене краще відчувати себе, розуміти, коли потрібно додати, а коли навпаки зробити крок назад.

Я чіткіше побачила свої цілі і те, куди хочу рухатись далі і, напевно, найважливіше, я навчилась більше насолоджуватись тим, що я просто в біатлоні. Йдемо далі", – написала Меркушина.

Нагадаємо, що Олександра Меркушина на мажорній ноті завершила сезон, провівши найкращу гонку в Кубку світу. Українка посіла 14 місце в спринтерській гонці.

На юніорському чемпіонаті світу Меркушина здобула дві особисті нагороди: "золото" у масстарті та "срібло" в індивідуальній гонці. Крім того, у складі українського квартету завоювала "бронзу" в дівочій естафеті.

Олександра Меркушина

