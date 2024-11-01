Дістатися валу – з самого підвалу! Українські біатлоністи "топлять" за нові правила, старі лідери – проти новинок

"Чемпіон" вже детально розповідав про зміни у правилах щодо стартових груп. Загальна їх суть така: топбіатлоністи "летітимуть" на дистанцію не в перших групах, а з "підвалу" стартового протоколу. Це має урівняти шанси біатлоністів та підвищити глядацький інтерес – вважає спортивне чиновництво. Адже прірва вже виїдає очі. Провалля між світовими лідерами та "рештою" з різних причин дедалі зростає, особливо в чоловічому біатлоні. Якщо ви вимикали трансляцію після фінішу, умовно, перших сорока атлетів – то ця новинка точно для вас.

У цьому матеріалі порівняємо думки українських та іноземних атлетів щодо змін у правилах.

На старт! Увага! Стоп!

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон у гніві через новий формат. І його можна зрозуміти. Він - олімпійський чемпіон та чемпіон світу і перебуває в касті привілейованих. І цілком законно користувався статусом – обирав собі стартову групу, переважно першу чи другу. Та навіть бувши членом ради Міжнародного союзу біатлоністів – не зміг захистити старе правило.

"Ми дуже критично ставимося до цієї пропозиції і голосували проти через нашого представника в IBU. Я знаю, що більшість біатлоністів проти цього. Тож зрозуміло, що це трохи засмучує. Раніше була дуже хороша система. Всі були задоволені. Але ми зрозуміли, що організатори хочуть змін для телебачення та забезпечення більш захопливих змагань. Для цього ми надавали свої пропозиції, але нас не почули" – сказав Самуельсон

Себастьян Самуельссон IBU

Сильному і море по коліна

Власна логіка і в лідера українського біатлону Дмитра Підручного. Чемпіоном світу українець став ще у 2019-му. В роки злету входив до топ-20 загального заліку, але останні сезони це позиції нижче 30-го. Зі статусом зникли й певні можливості.

"Перш за все треба розуміти для чого ці зміни робилися – для того, щоб зберегти біатлон популярним серед глядачів, і в першу чергу серед глядачів телетрансляцій. Бо, зазвичай, лідери, якщо стартують в перших групах, то цікавість до останніх номерів падає, і ніхто не додивляється гонку до кінця. Адже мало що вже змінюється, а результат відомий ще в середині перегонів. Тому я думаю, що це була першочергова причина", – каже Дмитро в коментарі "Чемпіону".

Водночас біатлоніст додає, що завдяки певним виключенням в нових правилах "старі" лідери зможуть "жити" й за новими правилами.

"Треба розуміти, що там є такий пункт, який дозволяє на розгляд суддів давати можливість лідерам стартувати в першій червоній групі, тобто, не все так однозначно, що, лідери будуть стартувати лише після 60-го чи 50-го номера. Тобто, лазівка є така, і я думаю, що це правило буде часто застосовуватись при поганих погодних умовах. Загалом, для лідерів в результатах не має нічого змінитись. При поганих погодних умовах вони зможуть стартувати в кращих групах, а при однакових – їм майже все одно в якій бути групі. Подивимось як пройде перший сезон в такому форматі. А тоді вже можна буде конкретніше говорити про плюси чи мінуси".

Вони працюють, а їх не чують

Знову до тих хто проти – це директор збірної Франції Стефан Бутьє. Функціонер вважає, що IBU ігнорує важку працю, яку лідери роками докладали аби здобути почесне право обирати собі стартову групу.

"Ми повністю проти цієї нової стартової системи, вона геть нелогічна! Найкращі спортсмени заслужили на своє право обирати стартову групу за старою системою. Раніше їм також було важко стартувати наприкінці, далеко від лідерів. Але крок за кроком вони заслужили на те, що дотепер вважалося їхнім правом" – зауважив функціонер.

Можна зрозуміти й директора зіркової французької команди. Але хто ж зрозуміє умовного Тараса Лесюка?

Він – не еліта світового біатлону, але ж теж хоче бачити для себе світло в кінці французько-норвезького тунелю. Та й українські вболівальники воліли б бачити свого атлета у трансляціях ближче до початку гонки, а не тоді, коли трибуни вже порожніють. Звісно, не вина того ж Йоганнеса Бо, що українець не може йому скласти гідну конкуренцію. Але ж і "топи" мали б бути зацікавлені в більшій конкуренції, рух мав би бути двостороннім. Тоді ж виграють всі.

Тарас Лесюк Instagram Тараса Лесюка

"Моя думка – зміни хороші. Вони повинні додати біатлону видовищності. Часто багато лідерів стартують в першій групі та вже після 30-40 стартових спортсменів уже вирішується доля медалей. Також впливає фактор погоди, досить часто вона змінюється під час перегонів, чи на початку, чи в кінці. Я підтримую це рішення, воно мені подобається. Цікаво буде подивитися як ці зміни працюватимуть", – зауважує український біатлоніст.

Ура! Давно пора!

"За" такі зміни й наші біатлоністки. У нинішні часи Україна не має своїх представниць в топ-15. Але дівчата хочуть нав’язувати боротьбу лідеркам. Анастасія Меркушина, призерка чемпіонатів світу, 35-й номер заліку торішнього Кубку світу, каже – такі зміни напрошувалися вже давно.

"Потрібно було щось змінювати через велику кількість подій в одній частині гонки, коли пропускають навіть дуже цікаві моменти трансляції заради інших цікавих. Частенько було, що перевага перших 10 номерів дуже значна, тому такий варіант дає лідерам теж зіграти у "лотерею" зі стартовими номерами. На мій погляд – це чесно. Чи розв'яже цю проблему таке рішення – покаже час. А що стосується хвилювань щодо того, що, можливо, почнуть вигравати менш відомі спортсмени, то за те і люблять біатлон. За момент неочікуваності", – зазначила Анастасія в коментарі "Чемпіону".

Анастасія Меркушина Дмитро Євенко / biathlon.com.ua

Відома біатлоністка також сподівається, що нові правила також спростять роботу телекоментаторам.

"У них тепер буде час гарно обговорити моменти гонок і не вигадувати що ще сказати у "нудні" моменти" – додала Меркушина.

А ось Христина Дмитренко, яка провела перший повноцінний сезон у великому біатлоні також радіє змінам. Хоча, зізнається, ще й не з усіма нюансами старих правил встигла ознайомитись.

"Чесно, до цього я не все знала про те, як топові спортсмени можуть вибирати собі стартову групу. Адже минулий рік був дебютним для мене і якось не звертала увагу на це. Але буде цікаво самій подивитись як це вплине на результат біатлоністів. Загалом, дуже класно, що є якісь зміни, що намагаються дати можливість всім змагатись на рівні", – каже біатлоністка.

Зазначимо, наприкінці вересня IBU перед конгресом у Бєлграді повідомив про зміни в порядку визначення стартових номерів в спринтерських та індивідуальних гонках. З сезону, який стартує вже 30-го листопада, розподіл буде відбуватись за трьома "кольоровими" групами: "червоною", "синьою" та "зеленою", які формуються залежно від місця біатлоністів у заліковому рейтингу Кубка світу. Перевагу у виборі груп будуть мати атлети які не є лідерами. В міжнародному союзі біатлоністів неодноразово заявляли що такий крок покликаний покращити видовищність біатлону та сприяти видовищності телевізійним трансляціям.

В одному з наступних матеріалів ми розповімо про суто телевізійний бік медалі цієї історії.