Двоє тренерів можуть залишити юніорську збірну України: відома причина

Тренери Олександр Кравченко та Олександр Біланенко завершать роботу з чоловічою юніорською збірною України.

Кравченка та Біланенка планують звільнити через незадовільні результати команди на юніорському чемпіонаті світу 2026, який нещодавно завершився в німецькому Арбері.

На посаду тренера юніорської збірної розглядається кандидатура Дмитра Івасенка, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Наприкінці березня в Буковелі відбудеться зустріч керівництва Федерації біатлону України з тренерами. На ній мають ухвалити кадрові питання щодо фахівців, які готуватимуть команди до наступного сезону.

Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті світу збірна України завоювала шість нагород: 1 "золото", 2 "срібла" та 3 "бронзи". У категорії "юнаки" Тарас Тарасюк здобув срібну медаль. Усі інші нагороди на рахунку дівчат.