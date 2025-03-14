Борковський потрапив до чільної двадцятки спринту Кубку IBU

Українські біатлоністи не змогли поборотись за медалі у спринті на етапі Кубку IBU, який проходить в естонському місті Отепяя.

Найкращий результат серед наших спортсменів Богдан Борковський, який посів 20 місце. Біатлоніст з трьома промахами на вогневих рубежах відстав від переможця гонки Йохана-Олава Ботна на майже дві хвилини.

Також у заліковій зоні фінішували Денис Насико, який мав всього одну хибу, але поступився конкурентам у швидкості, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.

Результати спринту Кубку IBU

1. Йохан-Олав Ботн (0+1) 25:46,9

2. Сверре Дален Аспенс (0+1) +13,2

3. Роман Реєс (0+0) +21,5

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20. Богдан Борковський (2+1) +1:55,7

27. Денис Насико (0+1) +2:09,2

28. Богдан Цимбал (0+3) +2:14,2

39. Руслан Ткаленко (0+3) +2:37,4

71. Сергій Супрун (1+3) +4:07,3

Зазначимо, що о 14:00 за київським часом відбудеться жіночий спринт в межах Кубку IBU.

Раніше Дмитро Підручний прокоментував своє падіння під час гонки у Поклюці, яке коштувало йому 54-го місця за підсумками заїзду.