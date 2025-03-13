Українська біатлоністка не стримала сліз після найкращого в карʼєрі виступу на Кубку світу

Біатлоністка збірної України Олена Городна не стримала сліз після короткої індивідуальної гонки на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

20-річна спортсменка вперше в кар'єрі забігла до залікової зони, причому одразу на 13 місце. Крім того, Городній вдалося вперше закрити всі 20 мішеней.

Успіхи та емоції перспективної українки не залишились поза увагою пресслужби Міжнародного біатлонного союзу, який присвятив їй пост в Instagram.

До цього найкращим виступом Олени Городної було 49 місце у спринті на етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

Крім того, завдяки 13 місцю Городна вперше в кар'єрі кваліфікувалася до гонки з масовим стартом.

Жіночий масстарт відбудеться у суботу, 15 березня. Початок о 14:35 за Києвом.