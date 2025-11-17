Відчув ритм, проаналізував помилки, чекаю старту сезону. Мандзин підсумував виступ в чемпіонаті Швеції

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свої виступи у Відкритому чемпіонаті Швеції, який днями завершився в Ідре. Біатлоністи змагалися в двох спринтерських гонках. 22-річний атлет двічі не зміг потрапити до чільної п'ятнадцятки.

"Ці гонки дали нам можливість набратися змагального тонусу, певного досвіду, це дуже цінно на таких стартах. Добре, що ми відчули цей ритм" – сказав тернопільський біатлоніст в коментарі Чемпіону

Мандзин також зауважив, що хотів показати кращий результат і ліпше впоратись зі стрільбою.

"Але, на жаль, не вийшло це зробити під час цих гонок, тому робимо аналіз та рухаємось далі. Особливо, під час другого спринту погода була досить вітряною і не вдалося впоратися на вогневих рубежах" – сказав атлет.

Біатлоніст також прокоментував швидкісні показники під час спринтів.

"Щодо швидкості, то хотілося б, звісно, краще, хоча результат я й не скажу, що досить поганий. Але є куди рости й над чим працювати. Загалом, вже чекаємо початку сезону аби повноцінно бігти та показувати хороші результати" – підсумував Мандзин.

Нагадаємо у першому спринті Віталій Мандзин посів 18 місце, маючи дві хибі на стрільбі стоячи (0+2).

А в другій гонці фінішував на 21 позиції (2+2). Зазначимо, що ця гонка проходила за сильного вітру.

За кожний неточний постріл біатлоністи отримували штрафний час – 30 секунд, штрафних кіл, як зазвичай, не було.

Зазначимо, що перед початком минулого сезону на відкритому чемпіонаті Швеції Мандзин переміг в короткій індивідуальній гонці.

Нагадаємо, в сезоні 2024/2025 Віталій Мандин посів 31 місце в загальному заліку Кубку світу. Найвище досягнення – бронзова нагорода в складі естафетної четвірки на етапі Кубку світу в Нове-Место.