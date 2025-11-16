Дудченко – найкращий серед українців у спринті Відкритого чемпіонату Швеції

В Ідре відбувся спринт Відкритого чемпіонату Швеції серед чоловіків, де взяли участь сім українських біатлоністів.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Антон Дудченко, який фінішував 15-м – один промах та трохи більше хвилини відставання від лідера в особі Фратцшера.

Також до двадцятки кращих потрапив Артем Тищенко. Біатлоніст пройшов дистанцію без промахів на вогневих рубежах, але відстав від переможця спринту на хвилину та 13 секунд.

Відкритий чемпіонат Швеції

Спринт, чоловіки

1. Лукас Фратцшер (0+1) 24:03.9

2. Давід Цобель (1+1) +1.7

3. Йоханнес Кюн (1+1) +22.4

...

15. Антон Дудченко (0+1) +1:01.6

19. Артем Тищенко (0+0) +1:13.2

21. Віталій Мандзин (2+2) +1:26.7

23. Богдан Цимбал (1+1) +1:34.5

41. Сергій Супрун (1+2) +2:30.2

42. Степан Кінаш (2+1) +2:33.8

44. Богдан Борковський (3+3) +2:49.9

Зазначимо, що це був останній старт Відкритого чемпіонату Швеції.

Напередодні Цимбал та Мандзин потрапили до двадцятки кращих спринту, а Дудченко фінішував 32-м.