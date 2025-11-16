Мандзин відреагував на прихід у збірну України дворазового олімпійського чемпіона з Естонії

Один із лідерів чоловічої збірної України з біатлону Віталій Мандзин підтвердив прихід у національну команду Андруса Веєрпалу. Естонець двічі ставав олімпійським чемпіоном у лижних перегонах.

Про це Мандзин сказав у коментарі для Sport.postimees.ee.

"У нас дуже хороші стосунки. Він нова людина в нашій команді. Ми раді, що він з нами. Він наш начальник технічного обслуговування. Андрус перевіряє все, що пов'язано з нашими лижами. Його робота полягає в підготовці хороших лиж", – заявив український біатлоніст.

54-річний Веерпалу загалом брав участь у шести Олімпійських іграх. У Солт-Лейк-Сіті-2002 і Туріні-2006 завойовував золото на дистанції 15 км класичним стилем.

П'ять разів визнавався найкращим спортсменом року в Естонії (1999, 2001, 2002, 2006, 2009). Після перемог на Олімпіадах був нагороджений орденом Естонського Червоного Хреста 1-й ступеня (2002) і орденом Білої зірки 1-й ступеня (2006).

Андрус потрапляв у допінгові скандали у 2011 і 2019 роках, після яких був позбавлений нагород рішенням президента Естонії 2021 року.