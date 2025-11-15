Українська правда
Двоє українців потрапили до двадцятки кращих у спринті Відкритого чемпіонату Швеції

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 15:05
Богдан Цимбал
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В Ідре відбувся спринт Відкритого чемпіонату Швеції серед чоловіків, де взяли участь сім українських біатлоністів.

Перемогу в заїзді здобув Себастьян Самуельссон, а серед наших спортсменів найкращий результат показав Богдан Цимбал – 13 місце та відставання від переможця у трохи менше двох хвилин.

Також до двадцятки кращих потрапив й Віталій Мандзин, а найгірший результат продемонстрував Степан Кінаш – два промахи та понад три хвилини відставання від Самуельссона.

Відкритий чемпіонат Швеції
Чоловіки, спринт

  1. Себастьян Самуельссон (0+0) 20:30.0
  2. Філіпп Горн (0+1) +39.9
  3. Сімон Кайзер (0+0) +53.6

...

13. Богдан Цимбал (1+0) +1:50.8

18. Віталій Мандзин (0+2) +2:03.7

24. Богдан Борковський (2+0) +2:22.3

29. Артем Тищенко (0+1) +2:44.3

32. Антон Дудченко (0+2) +3:00.8

38. Сергій Супрун (1+1) +3:25.8

40. Степан Кінаш (1+1) +3:36.1

Наступною гонкою на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону стане чоловічий спринт, який відбудеться у неділю, 16 листопада, об 11:00 за київським часом.

Також сьогодні відбувся спринт серед жінок, де найкращий результат з українок показала Анастасія Меркушина.

