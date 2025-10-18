Без снігу, але з драйвом: що готує Loop One Festival, де українці змагатимуться проти світової еліти

Фінальний акорд літнього біатлону – лижеролери вже не побачите до наступного літа! Хоча й один з основних, припускаємо, мотивів криється саме в цьому – не дати вболівальникам забути про літній біатлон, а в ідеалі – підняти його рейтинг.

Тож німецький Мюнхен прийматиме масштабні міжнародні змагання Loop One Festival. Причому вперше "вуличний" біатлон буде під егідою IBU. Змагання за форматом відрізняються від стартів такого типу, як, наприклад, Blink City-Biathlon у Норвегії.

Програма мюнхенського дійства розтягнута не так надовго, а в програмі головного дня, 19 жовтня, одна гонка – суперспринт. Можливо, це більше схоже на City Biathlon у Дрездені. Це також Німеччина, тож певні висновки вже можна робити.

Популяризація – задача із зірочкою

Що криється за такою ідеєю Міжнародного союзу біатлоністів – можна лише здогадуватися. Про бажання розпочати сезон із літнього старту в Мюнхені говорять вже понад рік. Хоча ще тоді ідея одразу ж наштовхнулася на критику. Адже кінець жовтня – це пік передсезонної підготовки, і старти в цей період не зовсім бажані. Особливо в передолімпійському міжсезонні. "Чемпіон" детально розповідав про це.

Але якось пошуміли та й, очевидно, забули, а сам факт проведення та хвилю невдоволення якось заговорили. А з часом розкрутка Loop One пішла по новій спіралі. Чи вдалося переконати "бунтарів", чи заохотили фінансово, чи просто вирішили гнути свою лінію, бо куди, мовляв, вони без нас дінуться – сказати важко.

Loop One Festival

Міжнародна федерація, звісно, за все добре. Організатори, масштабуючи подію, використовують олімпійський символізм. Фестиваль пройде поблизу Олімпійського стадіону Ігор-1972, де легендарний спринтер Валерій Борзов взяв два золота, і де ще на пам’яті середнього покоління в півфіналі Ліги чемпіонів грало київське Динамо.

"Фестиваль Loop One є важливою віхою у наших зусиллях з упровадження інновацій у майбутнє та розширення охоплення біатлону відповідно до нашого Стратегічного плану 2030. Завдяки інтеграції в міський простір і акценту на сталому розвитку через інклюзивні та доступні ініціативи, ми демонструємо, як наш вид спорту може встановлювати зв’язок із різними аудиторіями.

Цей захід уособлює бачення IBU – сприяти єдності та захопленню, одночасно популяризуючи дух змагань у формах, що відгукуються сучасному світу", – так характеризує ці змагання президент Міжнародної федерації Оле Далін.

Натомість думки самих атлетів не такі оптимістичні та багатогранні. Біатлоністи та, очевидно, їхні тренери не бачать цю гонку у своєму й так перенасиченому та продуманому до дрібниць тренувальному графіку.

"Я б віддав перевагу залишитися в горах. Наш тренувальний табір тепер менш оптимальний через дводенну поїздку до Мюнхена. Але у нас немає вибору, нас змушують", – раніше сказав Стурла Легрейд телеканалу TV2.

Стурла Легрейд IBU

Майже ідентичний коментар був і від його землячки Інгрід Тандреволд.

"Не секрет, що багато спортсменів скептично ставилися до цього нового заходу в середині жовтня – просто посеред нашого збору на висоті, і тим більше в олімпійський сезон", – сказала біатлоністка, яка нещодавно з якогось дива заступалася за російських біатлоністів.

Інгрід Тандреволд NordicFocus

Публічної критики було найбільше від норвежців. Але, мабуть, усі з часом вирішили взяти "жовтневе перемир’я" і подивитися, що з того вийде. Принаймні перелік учасників візуально вказує на те, що переконати взяти участь вдалося багатьох.

Учасники – зірка зіркою поганяє

Звичайно, організаторам було б важко вмовляти всіх їхати до Мюнхена за умови, що топові німецькі біатлоністи старт ігнорують. Тому ще задовго до 18 жовтня з’явилася новина про участь лідерки минулого сезону Франциски Пройс. І навіть уже тоді анонсували її боротьбу проти француженки Лу Жанмонно, зробивши піар-акцент на їхньому протистоянні в незабутній останній гонці зимового сезону.

Щоправда, потім стало відомо, що Пройс не стартуватиме! Офіційна версія – не встигла залікувати травму руки.

Так само й у випадку з першим номером світового рейтингу норвежцем Стурлою Легрейдом і зірковими французами Еріком Перро та Кантеном Фійоном Майє – про їхню участь повідомили заздалегідь. Хоча, можливо, це лише збіг. З часом кількість учасників – біатлоністів з іменем – лише зростала. Про відмову не повідомлялося.

Хоча з жіночого старт-листа за кілька днів до гонки зникла зіркова італійка Доротея Вірер. Причому пояснила це тим, що потребує певного відновлення. А зіркова Швеція не заявила на гонку лідерів – Себастьяна Самуельссона, а також Ельвіру та Ганну Еберг.

Доротея Вірер IBU

Український дует у Мюнхені

Першим, хто спав на думку як можливий представник від України, був Віталій Мандзин, який уже мав за плечима старт гонки такого формату в Німеччині, але 23-річний біатлоніст сказав тверде "ні". А з часом стало відомо, що Україну представлять перший номер збірної Дмитро Підручний і Тарас Лесюк.

Обидва, нагадаємо, тренуються під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри, окремо від більшої частини збірної.

І Підручний, і Лесюк у серпні стартували на схожих змаганнях у Норвегії. Погодилися виступити й у Німеччині. Загалом, згідно з квотою, Україна має право на трьох учасників. Про жіноче представництво офіційно наразі не повідомлялося. Але не здивуємося, якщо хтось у старт-листі таки з’явиться.

Тарас Лесюк, Юрай Санітра та Дмитро Підручний Instagram

Формат та програма

Суперспринт, який відбудеться 19 жовтня, розпочнеться з кваліфай-раунду. Він складається з чотирьох заїздів по 15 спортсменів у кожному, які стартують одночасно. Кожен заїзд включає три кола по 1,8 км навколо Олімпійського озера. У кожному заїзді – два вогневі рубежі: спочатку стрільба лежачи, потім стоячи, на відстані 50 м з використанням малокаліберних гвинтівок.

Запасних патронів немає – кожен промах карається штрафним колом 60 м. Максимум два спортсмени з однієї команди можуть брати участь в одному заїзді. Троє найкращих з кожного заїзду кваліфікуються до фіналу, а також троє найшвидших за часом серед тих, хто не потрапив до головного старту напряму.

NordicFocus

У фіналі – 15 атлетів. У головному старті вже буде п’ять кіл по 1,8 км. Передбачено чотири вогневі рубежі – два з положення лежачи та два "стійки". Знову ж таки – без запасних патронів.

Кваліфікаційні заїзди розпочнуться о 12:00 за київським часом. Першими в боротьбу вступають чоловіки. Вони розіграють нагороди у суперфіналі, який заплановано на 16:30. А жіноча медальна гонка розпочнеться о 18:15. Офіційним транслятором Loop One Festival в Україні є Суспільне.

А зимовий олімпійський сезон, нагадаємо, стартує 30 листопада етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.