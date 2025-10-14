Поки що без українок: IBU оголосив учасниць суперспринту в Мюнхені

Міжнародний союз біатлоністів оголосив прізвища 10 біатлоністок, які будуть змагатися на фестивалі Loop One festival в Мюнхені 19 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

На старт гонки вийдуть Франциска Пройс, Селіна Гротіан (Німеччина), Лу Жанмоно, Жулья Сімон, Осеан Мішелон, Жанні Рішар (Франція) Суві Мінкінен (Фінляндія), Марен Кіркейде (Норвегія), Ліза Гаузер (Австрія), Доротея Вірер (Італія).

Зазначимо, що 8 із заявлених біатлоністок завершили минулий сезон у топ-10 загального заліку Кубку світу.

Про можливу участь українок IBU наразі не повідомляє. Раніше ми повідомляли про участь українських чоловіків у цих змаганнях.

Нагадаємо, згідно квоти, Україна має право на три участники в гонці. Раніше в міжнародній федерації повідомляли, що участь в змаганнях візьмуть 60 найсильніших біатлоністів та біатлоністок.