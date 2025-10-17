Підручний та Лесюк представлять Україну на Loop One Festival у Мюнхені

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк виступлять 18-19 жовтня на новому біатлонному фестивалі Loop One у Мюнхені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Збірна України не підтверджувала, хто представлятиме "синьо-жовтих", але Дмитро Підручний і Тарас Лесюк повідомили джерело, що разом вийдуть на старт у неділю, 19 жовтня.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Підручний та Лесюк візьмуть участь у Loop One Festival. У Міжнародній федерації біатлону ці змагання називають відкриттям сезону-2025/26.

Нагадаємо, Підручний та Лесюк у серпні стартували у престижних міжнародних змаганнях Blink Festival.

Напередодні стало відомо, що одна з найкрасивіших біатлоністок світу пропустить Loop One Festival