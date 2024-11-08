Стартова арія у Баварії! Новий сезон може стартувати з Мюнхена

Ще не встиг новий сезон розпочатися, а біатлоністи та функціонери вже чубляться через наступний! Точніше, через його можливий більш ранній початок. За інформацією норвезьких ЗМІ, Міжнародна федерація біатлону хоче розпочати сезон 2025/26 ще у жовтні, а не наприкінці листопада, як зазвичай.

Місце старту – німецький Мюнхен, формат – шоу-гонка вулицями міста. І заверстати ці змагання в офіційний календар! Мета, мовляв, максимально благородна – збільшити популярність біатлону, охопити ще більше різної аудиторії та, звісно ж, заробіток. Чим не схожа ситуація в футболі – турнірів хочуть все більше, а гравці пручаються, бо ж не роботи.

Він сказав "так", але вона відповіла "ні"

Норвезький NRK вже вказує дату можливого старту – 19 жовтня, 2025-го. І навіть оперативно опитав своїх топ-біатлоністів та менеджерів. Зіркові думки розійшлися.

Перший номер жіночої команди Інгрід Тандреволд ідею рознесла. Каже, що любить, звісно, спорт, але в міжнародній програмі вже й так забагато стартів.

IBU

Стурла Легрейд також не радіє можливому додатковому старту в новому сезоні.

"Напевно, я не збираюся брати участь у чомусь подібному наступного року, тому що тоді куди більш важливою буде Олімпіада й підготовка до неї", – каже 27-річний біатлоніст.

Тренер національної збірної також не в захваті від чергового кроку для популяризації біатлону.

– Якщо це має велике значення для збільшення уваги до біатлону, то, звичайно, ви повинні це враховувати. Але наступного року цей період припадає на наше перебування на високогірному зборі, тож це не дуже зручно", – зауважив Арне Ботн.

Але не всі у Норвегії негативно сприймають пропозицію раннього відкриття сезону.

Перший номер заліку Кубку світу Йоганнес Бо, який оголосив про те, що покине змагання після олімпійського сезону-2025/26, каже, що готовий взяти участь, адже це буде його єдина можливість перевірити, чи дійсно його ще тримає великий біатлон.

Ветле Крістіансен також вважає, що концепція міських шоу-гонок може принести позитивні зміни. Але його коментар, очевидно, більше стосується глядачів.

"Вам не потрібно буде їхати далеко в гори чи далеко в ліс, щоб побачити наживо біатлон. Тому я вважаю, що це справді хороший крок для нашого виду спорту", — каже 32-річний спортсмен NRK.

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Біатлонний "Октоберфест" ще на паузі

Чемпіон звернувся за коментарем до IBU. У Міжнародній федерації вже підготували з цього приводу спеціальний реліз. У головному біатлонному органі світу визнають, що така ідея є, але також є нюанси.

"IBU не може коментувати питання щодо термінів відкриття майбутніх сезонів, оскільки плани ще остаточно не сформовані. IBU постійно працює над ідеями та концепціями, які сприятимуть розвитку спорту та охопленню якомога ширшої аудиторії. Оцінка формату відкриття сезону є ключовою частиною цього процесу, і вже обговорюються нові ідеї, включно зі змаганнями світового класу в міських умовах – для залучення нової аудиторії. Про майбутній календар та графіки повідомимо додатково", – йдеться у заяві Союзу біатлоністів.

Тобто, ані "так", ані "ні". Як воно буде – покаже лише час.

Зазначимо, що міжнародна федерація останнім часом помітно активізувала намагання зробити біатлон ще більш популярним. Заради видовища змінили правила розподілу атлетів в стартових групах За це отримала жорстку критику від провідних атлетів. Натомість мають схвалення від тих, хто не входить до когорти топ, зокрема, українських атлетів.

Нагадаємо, у Німеччині цьогоріч у вересні проходила шоу-гонка вулицями Дрездена. А наприкінці грудня в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка, в якій стартуватиме й українська пара.