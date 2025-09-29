Мюнхен не входить у плани: відомий український біатлоніст не стартуватиме в Німеччині

Український біатлоніст Віталій Мандзин не братиме участі в міжнародних змаганнях "One Loop Festival", які відбудуться під егідою IBU.

Про це біатлоніст повідомив ексклюзивно для "Чемпіона".

Змагання, які організовує Міжнародний союз біатлоністів, відбудуться 18-19 жовтня в німецькому Мюнхені. 60 біатлоністів з усього світу будуть змагатися в суперспринті. Це буде перший подібний захід, який проводить міжнародна федерація.

Нагадаємо, саме Віталій Мандзин представляв Україну на інших німецьких змаганнях – Сity Biathlon-2025 у Дрездені.

Зазначимо, що саме в суперспринті Мандзин здобув золоту медаль у межах чемпіонату України з літнього біатлону, який завершився минулого тижня.

Список учасників мюнхенських перегонів ще не опубліковано. Раніше організатори анонсували участь лідерки сезону 2024/25 німкені Франциски Пройс, а також французки Лу Жанмонно, яка має другу позицію у світовому рейтингу.

У чоловічих змаганнях очікується участь переможця минулого сезону норвежця Стурли Легрейда, а також лідера французької команди Еріка Перро. Раніше в анонсі міжнародного союзу біатлоністів йшлося про участь топ-біатлоністів Німеччини, Франції, Норвегії, Італії та інших країн.

Чимало тренерів та атлетів, зокрема й Стурла Легрейд, невдоволені, що змагання відбуваються у період активної підготовки до олімпійського сезону.