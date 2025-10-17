Українська правда
Одна з найкрасивіших біатлоністок світу пропустить Loop One Festival

Руслан Травкін — 17 жовтня 2025, 08:42
Доротея Вірер
Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер пропустить Loop One Festival, який відбудеться в німецькому Мюнхені 19 жовтня.

Про це повідомила пресслужба La Federazione Italiana Sport Invernali.

За взаємною домовленістю з технічним персоналом, вона пропустить німецькі змагання, щоб наступного тижня зосередитися на запланованих тренувальних зборах.

Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру після Олімпійських ігор 2026.

Нещодавно Доротея та інші зірки зимових видів спорту Італії отримали подарункові автомобілі AUDI.

Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив імена частини учасників перегонів з літнього біатлону Loop One Festival

