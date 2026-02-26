Легендарний Йоганнес Бо назвав головне розчарування Олімпійських ігор у Мілані
П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бо дуже сильно розчарований німецькими біатлоністами на Іграх-2026. Представники цієї країни вибороли лише одну медаль – "бронза" змішаної естафети.
Слова норвежця передає Ski-Nordique.
"Я дуже розчарований німцями. Ні жінки, ні чоловіки не змогли зрівнятися з іншими. Норвегія та Франція зараз значною мірою домінують, і сумно бачити, що Німеччина отримала лише бронзу, бо це важлива країна для біатлону.
Біатлон там надзвичайно популярний. Для нас важливо бачити Німеччину на подіумі", – заявив Бо.
За словами 32-річного Йоганнеса, без глибоких змін Німеччині не повернутися на лідируючі позиції.
"Абсолютно необхідні зміни в Німеччині, щоб вона повернулася на колишній рівень, тому що ми знаємо, що вона має потенціал для цього".
Під час Олімпійських ігор Йоганнес розхвалив Жулью Сімон.
До речі, французька біатлоністка завдяки спортивним результатам отримає майже 300 тисяч євро призових.
Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25.
На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.