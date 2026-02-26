Легендарний Йоганнес Бо назвав головне розчарування Олімпійських ігор у Мілані

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бо дуже сильно розчарований німецькими біатлоністами на Іграх-2026. Представники цієї країни вибороли лише одну медаль – "бронза" змішаної естафети.

Слова норвежця передає Ski-Nordique.

"Я дуже розчарований німцями. Ні жінки, ні чоловіки не змогли зрівнятися з іншими. Норвегія та Франція зараз значною мірою домінують, і сумно бачити, що Німеччина отримала лише бронзу, бо це важлива країна для біатлону.

Біатлон там надзвичайно популярний. Для нас важливо бачити Німеччину на подіумі", – заявив Бо.