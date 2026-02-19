Легендарний Бо назвав найкращу естафетну спортсменку в історії біатлону

Багаторазовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бо після перемоги збірної Франції у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026 висловив захоплення Жулією Сімон, яка бігла четвертий етап.

Його слова цитує Ski-nordique.

Норвежець заявив, що він у захваті від виступів француженки, яка загалом здобула три "золота" на Іграх-2026. Іменитий спортсмен вважає, що Жулія Сімон заслуговує на звання легенди, назвавши її найкращою естафетною спортсменкою в історії.

"Для мене Жулія Сімон – найкраща естафетна спортсменка усіх часів. Вона повністю заслуговує на місце у збірній усіх часів, незалежно від статі. Вона фантастична на цій трасі. Стріляє швидко, серіями робить ідеальні постріли. Здається, вона єдина, хто не боїться влучати у першу мішень саме тут, на Олімпійських іграх", – сказав Бо.

Зазначимо, що французькі біатлоністки вперше з 1992 року здобули чемпіонство в жіночій естафеті на Олімпійських іграх. При цьому "Ле Бльо" переписали історію біатлону, ставши першою збірною, яка виграли всі три естафетні гонки на одній Олімпіаді.

Нагадаємо, що Жулія Сімон, окрім двох естафет, також перемогла в індивідуальній гонці. 21 лютого вона змагатиметься за четверту медаль на ОІ-2026 у жіночому масстарті, який закриватиме біатлонну програму на Олімпіаді.