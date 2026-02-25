У сукні, щаслива й на чиїхось плечах: Вірер запалила на вечірці з нагоди завершення кар'єри

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер завершила спортивну кар'єру на Олімпіаді в Мілані-Кортіні, а потім влаштувала бурхливе святкування.

Відео з вечірки потрапило в соціальні мережі.

Видно, як вона веселиться, сидячи на чиїхсь плечах. Колишня біатлоністка тримає в руках пустий стакан, одягнена в сукню, а також виглядає щасливою.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Її останнім стартом став жіночий масстарт на ОІ-2026, де Доротея фінішувала п'ятою.