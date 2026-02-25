Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

У сукні, щаслива й на чиїхось плечах: Вірер запалила на вечірці з нагоди завершення кар'єри

Руслан Травкін — 25 лютого 2026, 03:46
У сукні, щаслива й на чиїхось плечах: Вірер запалила на вечірці з нагоди завершення кар'єри
Доротея Вірер
facebook.com/DoroWierer

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер завершила спортивну кар'єру на Олімпіаді в Мілані-Кортіні, а потім влаштувала бурхливе святкування.

Відео з вечірки потрапило в соціальні мережі.

Видно, як вона веселиться, сидячи на чиїхсь плечах. Колишня біатлоністка тримає в руках пустий стакан, одягнена в сукню, а також виглядає щасливою.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Її останнім стартом став жіночий масстарт на ОІ-2026, де Доротея фінішувала п'ятою.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Олімпійські ігри 2026 Доротея Вірер

Доротея Вірер

Важливо бути самою собою: легендарна Вірер підбила підсумки кар'єри
Зіркова Вірер пояснила, чому рада завершити кар'єру після Олімпіади
Кінець епохи: Вірер та Пройс завершили кар'єру після масстарту на Олімпійських іграх-2026
Вірер могла пропустити персьют на ОІ-2026 через брак сил
Стало відомо, кому зіркова Вірер присвятила срібло Олімпійських ігор

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік