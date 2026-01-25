Українська правда
Дмитренко не бігтиме масстарт у Нове-Место: біатлоністка пояснила рішення

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 11:13
Христина Дмитренко не бігтиме масстарт у Нове-Место
Христина Дмитренко
instagram.com/vitleo_sport/

Христина Дмитренко не братиме участь у масстарті етапу Кубку світу в чеському Нове-Место.

Про це біатлоністка повідомила у своїх соцмережах.

"Сьогодні я не бігтиму масстарт. Рішення було прийняте ще до початку етапу, щоб відправитися на високогір'я", – написала Дмитренко.

Зазначимо, що Христина була єдиною представницею України, яка відібралась на гонку – вона посіла 21 місце в індивідуальній гонці.

Після масстарту в Нове-Место сезон Кубку світу з біатлону піде на перерву через Олімпійські ігри 2026. Сьомий етап у фінському Контіолахті пройде з 5 по 8 березня. У програмі змагань індивідуальні гонки, масстарти та естафети.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію жіночого масстарту, який розпочнеться о 19:15 за київським часом. 

Напередодні Україна посіла п'яте місце в сингл-міксті на Кубку світу.

