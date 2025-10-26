Зникали 50 євро та особисті речі: зіркові біатлоністки вирішили не свідчити проти Сімон

Біатлоністка Жулья Сімон, яку в п'ятницю було засуджено за крадіжку та шахрайство, можливо, скоїла навіть більше правопорушень, ніж було розкрито в суді.

Прокурор, який веде справу, повідомив про це французьким ЗМІ. Про це пише Sport.de.

Як пояснив державний прокурор, хоча "лише" Жюстін Бреза-Буше та ще дві особи, близькі до французької збірної з біатлону, висунули звинувачення проти Жульї Сімон, розслідування показало, що інші спортсмени команди також підозрювали десятиразову чемпіонку світу в крадіжці у них.

Прокурор назвав імена двох сестер, Анаїс та Хлої Шевальє, Каролін Коломбо та Лу Жанмонно.

Дві сестри Шевальє повідомили про втрату деяких особистих речей, зокрема купюри в 50 євро. Коломбо також заявила, що у неї вкрали гроші. Жанмонно, у свою чергу, повідомила слідчим, що її особисті речі зникли, коли вона ділила готельний номер із Сімон.

Однак ці заяви зрештою не відіграли жодної ролі на судовому засіданні в п'ятницю, оскільки жодна з чотирьох біатлоністок не подала скаргу та не повідомила про це асоціацію.

Під час розслідування слідчі виявили, що Сімон використовувала викрадені кредитні картки для придбання товарів на суму приблизно 3000 євро. Серед них були підписка на VPN вартістю близько 90 євро, аксесуари GoPro вартістю майже 2500 євро, замовлення на Zalando на суму 375 євро та інші дрібні товари.

Максимальним покаранням за французьким законодавством було б п'ять років позбавлення волі та штраф у розмірі 375 000 євро. Зрештою, Сімон легко відбулася. Вона отримала три місяці умовного терміну ув'язнення та штраф у розмірі 20 000 євро.