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Україна фінішувала 8-ю в заліку жіночих естафет на Кубку світу

Денис Шаховець — 9 березня 2025, 19:45
Україна фінішувала 8-ю в заліку жіночих естафет на Кубку світу
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Жіноча естафета на етапі в Нове-Мєсто, в якій Україна посіла лише 17 місце, стала останньою в сезоні-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Усього під час сезону відбулося 5 жіночих естафет, які увійшли до заліку. У фінському Контіолахті українки посіли 11 місце, в Гохфільцені фінішували 7-ми, у Рупольдінгу стали 10-ми, а в Антгольці – 6-ми.

Малий кришталевий глобус виграла збірна Франції, яка в усіх естафетах протягом сезону була на п'єдесталі, а також виграла золото чемпіонату світу й останню естафету сезону.

Нагадаємо, в заліку чоловічих естафет на Кубку світу Україна посіла 5 місце завдяки сенсаційній бронзі в останній гонці сезону.

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