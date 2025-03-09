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Україна посіла 5 місце в заліку чоловічих естафет на Кубку світу

Денис Шаховець — 9 березня 2025, 16:50
Україна посіла 5 місце в заліку чоловічих естафет на Кубку світу
Getty Images

Чоловіча естафета на етапі в Нове-Мєсто, в якій Україна здобула бронзову медаль, стала останньою в сезоні-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Усього під час сезону відбулося 5 чоловічих естафет, які увійшли до заліку. У фінському Контіолахті українці посіли 7 місце, в Гохфільцені фінішували 12-ми, у Рупольдінгу стали 6-ми, а в Антгольці – 8-ми.

Завдяки сенсаційній бронзовій нагороді в останній чоловічій командній гонці сезону збірна України фінішувала на підсумковому 5 місці у фінальному заліку естафет.

Малий кришталевий глобус виграла збірна Франції, яка здобула перемогу в усіх 5 чоловічих естафетах на Кубку світу.

Нагадаємо, попри повну домінацію французів під час сезону, чемпіонами світу стала команда Норвегії. При цьому гонки чемпіонату світу не входять до заліку Кубку.

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