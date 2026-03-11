Передостанній весняний ривок. Прев’ю етапу Кубку світу в Отепя

Біатлонний сезон – за два кроки до завершення. З 12 по 15 березня вдруге в історії етап Кубку світу прихистить естонський Отепя. Для спортивного центру "Техванді" це ще й організаційна контрольна репетиція – у 2027-му в зимовій столиці Естонії відбудеться чемпіонат світу.

У північних прибалтів приємні клопоти. Натомість в українського біатлону – не дуже. Практично проваленим видався попередній етап у фінському Контіолахті.

Позитив вболівальники черпали хіба з юніорського чемпіонату світу, на якому феєрила Україна.

Жодного призового місця, плачевна ситуація в кубку націй, особливо, жіночому. Схоже, що цей сезон варто лише доїхати з піднятою головою. Такі вже реалії. Тому й не безнадійно сподіваємось на покращення "турнірної" ситуації на прийдешньому етапі.

Запас снігу, додаткові трибуни, гостинність – великі амбіції маленького стадіону

Отепя – одна з відносно нових локацій в світовому біатлоні. Хоча й у 2010 та 2015 роках тут гримів чемпіонат Європи з біатлону. Одного разу європершість перенесли з Естонії через кліматичні умови. ЧЄ – змагання в біатлоні другорядні, але крок за кроком Отепя дійшов до того аби вклинитись в календар, який є чимось на зразок "закритого елітного клубу".

Важливо й інше – результати естонських команд за останні роки пішли вгору. Не можна сказати, що в цій маленькій країні якийсь великий біатлонний бум, але прогрес очевидний. Тож Естонія живе цією подією.

"За два тижні до старту змагань технічна підготовка етапу Кубка світу відбувається згідно з графіком. Спортивний центр "Техванді" має достатній запас снігу, а траси залишатимуться у дуже хорошому стані навіть у разі несподіваного завершення зими. Частину додаткових глядацьких трибун уже встановлено", — ще раніше рапортував голова оргкомітету, колишній біатлоніст Гіллар Захкна. Це батько Рене Захкна – чемпіона Європи та призери етапу Кубку світу в одиночній змішаній естафеті.

Погода на час проведення змагань – аномально тепла як для зимового спорту – вдень буде в межах 10 градусів тепла. На тренуваннях представники команд – в футболках.

biathlonotepaa.com

До речі, естонці, настільки гостинні, що талісман змагань тепло зустрічав атлетів ще в аеропорту! Команди почали прибувати ще в понеділок зранку.

Хочеш обійняти весь світ – виграй глобус

Вже в Отепя можуть визначитися володарі великих кришталевих глобусів – у чоловіків та жінок. Дуже не хочеться бачити інтригу вбитою передчасно. Але математика – наука точна. Перевага Еріка Перро над найближчим переслідувачем шведом Себастьяном Самуельсоном є вражаючою – 999 проти 723. Рахуйте самі – за перемогу в гонці дається 90 очок (нижче місце – менше балів)

Молодий француз може кілька разів фінішувати в десятці і цього може виявитись достатньо. Вболівальники, за виключенням французьких, звісно, проти такого швидкоплинного фіналу, бо біатлон – це ж про шалену інтригу та непередбачуваність. Але на боротьбу, нагадаємо, вплинула ситуація з італійцем Томазо Джакомелем, який вибув з перегонів через операцію на серці.

Зазначимо, що все ще чинний володар глобусу, норвежець Стурла Легрейд, йде на п'ятому місці без шансів втримати корону.

У жінок майже те ж саме. Лу Жанмонно хоч і не вражає останнім часом, але в боротьбі проти фінки Суві Мінкінен рахунок 879-703 на користь французки, яка мчить до першого підсумкового трофею. Головне, не посковзнутися як минулої весни.

Цікавою буде боротьба і за третю позицію. Вона хоч й більш номінальна, не трофейна, але якщо для шведки Ельвіри Еберг це слабка втіха, то для її землячки Анни Магнусон це стеля бажань. Нагадаємо, що в сезоні 2014/2015 третьою в планетарному тоталі була Валентина Семеренко…

Триває боротьба за перемогу і в Кубку націй. В чоловічому заліку лідирує Норвегія. Франції, аби не відстати безнадійно потрібно втерти носа скандинавам в Отепя. Норвежці виступають щільніше, а у французів ще й трапився мікро-скандал у команді.

У жінок навпаки – до статусу найбіатлоннішої нації світу мчить Франція, але другими йдуть шведки, норвежки лише треті. Наприкінці сезону переконливіше виглядають саме дівчата з Швеції, тому тут очікуємо на більш запекле протистояння. Причому Швеція за останні 20 років жодного разу не була першою і дуже прагне увійти в історію. Хоча у Франції лавка довша і кількість зірок більша.

Підручний – майже влучний, Мандзин просів, Джима так і не повернулась

Україна попередній етап в Контіолахті провалила. Обсмоктувати невдачі не будемо – вони на поверхні. Не було ні швидкостей, ні стрільби, ні сил боротися. Світлою плямою став хіба досвідчений Дмитро Підручний, який витягнув естафету та ще й кваліфікувався до масстарту.

Дмитро Підручний Getty Images

Чи вистачить його на естонський етап – питання. Протримати форму 34-річному атлету все ж таки буде непросто. В Естонії буде його фірмова зв'язка – спринт та переслідування.

Значно нижче своїх можливостей виступив і Віталій Мандзин. Але тут, мабуть, також питання ідентичне – чи сухий ще порох, щоб спробувати вистрілити? Можливо, дещо розвантажить організми висота – лише 150 м над рівнем моря. Хоча на цьому відтинку сезону навряд чи це стане вкрай важливим фактором.

Ідентична ситуація в жінок. В особистих гонках та естафеті дівчата виглядали непереконливо. Юлія Джима виступила лише в одній гонці, естафету пропускала. Христина Дмитренко казала, що ще не відновилась після Олімпіади. Інші дівчата виступають як можуть…

В кубку націй – біда. Чоловіки все ще йдуть 11-ими з шансами дістати словенців. А жінки забуксували на 14 місці. До десятки, на якій Словаччина – далекувато. А ще ж є США, Словенія та Польща, які також хочуть потрапити в топ-10 і мати кращу квоту на наступний сезон. Українкам, очевидно, доведеться змиритись з втратою. Бо як не крути, а конкуренти якісь бодай очки в гонках точно будуть здобувати…

Історія виступів українців. Медальна феєрія Мандзина, Тищенка Борковського та Джими

Вперше Отепя приймав етап Кубку світу в сезоні 2021/2022, також був передостаннім в календарі. Україна в ті березневі дні переживала перші тижні великої війни. Тому й український біатлон вимушено став на паузу, було не до того. Саме в Отепя в масстарті перемогу несподівано здобув норвежець Сіверт Гуторм Баккен, який наприкінці 2025 передчасно пішов з життя...

Але ця місцина добре знайома Віталію Мандзину та Богдану Борковському. Ще на юніорському чемпіонаті світу-2024 обидва стали срібними призерами в складі естафетної четвірки. В тій команді також були Степан Кінаш та Сергій Супрун, які зараз поза основою. А Олександра Меркушина тоді здобула золото в масстарті-60.

Загалом, не можна сказати, що це нова локація для українців, тут відбувалися змагання з літнього біатлону, тут наші команди бувають на тренувальних зборах у міжсезоння.

З тих хто ще продовжує виступи, Артем Тищенко та Дмитро Підручний вибороли срібло в далекому 2015 на чемпіонаті Європи. А Юлія Джима – золото!

Програма та календар етапу. Прощання зі змішаними естафетами

biathlonotepaa.com

Програма естонського етапу буде прикрашена змішаними естафетами – класичною та одиночною. Обидві дисципліни в календарі не часті гості, особливо сингл. Це будуть останні міксти у цьому сезоні, тож в Отепя визначиться володар малого кришталевого глобуса.

Можливо, це буде останній шанс для українців зачепитися за високе місце. Повертається гонка переслідування. Сподіваємось, українці поборяться за конкурентні місця в спринті аби з хороших позицій стартувати в передостанньому в сезоні персюті.

12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки

13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки

14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки

15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета

15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета

Нагадаємо, в Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільний мовник. Усі гонки наживо покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" традиційно забезпечить оперативні текстові онлайн-трансляції всіх гонок сьомого етапу Кубку світу. Попереду довгі біатлонні канікули, ловимо останні подихи сезону 2025/2026.