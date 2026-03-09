Три хороші гонки: Підручний підсумував виступ у Контіолахті

Український біатлоніст Дмитро Підручний проаналізував виступ на сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю сайту Український біатлон.

Підручний залишився задоволений своїм виступом. Лідеру збірної України вдалося стабілізувати результати.

"Три хороші гонки. Можливо, не дуже яскраві, але і індивідуалка досить вдалася, і у мас-старті теж хороше робоче місце. Радий, що третій день підряд я втримав хороші показники швидкості на дистанції, міг боротися. І стрільба, в принципі, за ці три гонки досить непогана була. Якщо враховувати попередні гонки в сезоні, то зараз більш-менш її стабілізував", – розповів Підручний.

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці в Контіолахті Підручний з одним промахом посів 16 місце, в чоловічій естафеті українці зайняли 7 місце, а у масстарті Дмитро фінішував 18-м.

Наступний етап Кубку світу в естонській Отепі стартує 12 березня. У програмі змагань спринти, персьюти та естафети.