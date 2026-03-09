Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Три хороші гонки: Підручний підсумував виступ у Контіолахті

Сергій Шаховець — 9 березня 2026, 15:19
Три хороші гонки: Підручний підсумував виступ у Контіолахті
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Дмитро Підручний проаналізував виступ на сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю сайту Український біатлон.

Підручний залишився задоволений своїм виступом. Лідеру збірної України вдалося стабілізувати результати.

"Три хороші гонки. Можливо, не дуже яскраві, але і індивідуалка досить вдалася, і у мас-старті теж хороше робоче місце. Радий, що третій день підряд я втримав хороші показники швидкості на дистанції, міг боротися. І стрільба, в принципі, за ці три гонки досить непогана була. Якщо враховувати попередні гонки в сезоні, то зараз більш-менш її стабілізував", – розповів Підручний.

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці в Контіолахті Підручний з одним промахом посів 16 місце, в чоловічій естафеті українці зайняли 7 місце, а у масстарті Дмитро фінішував 18-м.

Наступний етап Кубку світу в естонській Отепі стартує 12 березня. У програмі змагань спринти, персьюти та естафети.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Перро не збавляє обертів, боротьба українців за топ-10: підсумки етапу Кубку світу в Контіолахті
Підручний фінішував 18-м у масстарті в Контіолахті, перемога Легрейда
Норвегія виграла чоловічу естафету в Контіолахті, Україна фінішувала 7-ю
Підручний кваліфікувався до масстарту на Кубку світу в Контіолахті
Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету в межах етапу Кубку світу в Контіолахті

Останні новини