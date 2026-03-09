Лідер збірної Франції готовий проміняти біатлон на велоспорт

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен розкритикував свою команду після масстарту на етапі Кубку світу у Контіолахті та заявив, що розглядає варіант "взяти паузу" у професійній кар'єрі.

Цитує біатлоніста Le Parisien.

Жаклен після гонки звинуватив своїх партнерів по збірній Еріка Перро і Фаб'єна Клода, що вони не допомогли йому втримати лідерство, а натомість атакували на колі, щоб вийти уперед. У підсумку Емільєн посів шосте місце.

"Я розчарований тим, як розгорталося третє коло. Був попереду, спостерігав за тим, що відбувається позаду мене, і це мене засмутило. Я програв після третього вогневого рубежа — думав, що мої товариші по команді дозволять іншим робити свою роботу. Цього не сталося, і я помилився, думаючи інакше, ну що ж", – розповів Жаклен.

Після етапу в Контіолахті француз заявив, що розглядає варіант з призупиненням виступів у біатлоні та хоче дебютувати у велоспорті – він вже оформив ліцензію на квітень і травень.

"Якщо я продовжу займатись біатлоном, то не буду наполегливо працювати. Якщо я збираюся фінішувати 30-м, мені доведеться наполегливо боротися і, можливо, опуститися до рівня Кубка IBU. Підійматися знову буде важко. Якщо спорт стане приносити надто великий стрес, то краще зупинитися. Щоб продовжувати і добре працювати, потрібно бути на 100% готовим ментально. Мені потрібно заспокоїтися, щоб справді зрозуміти, чого я хочу", – цитує француза L'Equipe.

Зазначимо, що Жаклен є один з лідерів збірної Франції з біатлону. На Олімпійських іграх він здобув "золото" в чоловічій естафеті та "бронзу" в гонці переслідування. У поточному сезоні вибором чотири особисті нагороди на етапах Кубку світу.

Наступний етап Кубку світу пройде з 12 по 15 березня в естонському Отепя.

