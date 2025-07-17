Готується, попри травму коліна: Христина Дмитренко розповіла про нюанси літньої підготовки до Олімпіади-2026

Жіноча збірна України з біатлону вже перетнула екватор літнього циклу підготовки до олімпійського сезону. Позаду рідні зелені Карпати, засніжені навіть влітку льодовики австрійського Рамзау та вічно мальовничий італійський Антгольц – місце найближчих олімпійських біатлонних битв!

"Чемпіон" поспілкувався з Христиною Дмитренко, яка є однією з лідерок української команди. 26-річна біатлоністка цьогоріч фінішувала 11-ю в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Ленцергайде, неодноразово завдяки якісним результатам пробивала собі шлях до масстартів, а це важливі залікові бали в командний кошик.

Чернігівська біатлоністка – одна з тих хто "тягне" команду після відходу її золотого складу. І такі ж на неї надії перед Олімпіадою-2026.

Ми "спіймали" Христину вдома в Чернігові, в перерві між тренувальними зборами. Та швиденько розпитали про особливості цьогорічної підготовки.

Ближче до сестер Еберг

– Христино, наступний етап підготовки команда проведе в естонському Отепяя. А потім?

– З 21 липня до 10 серпня в нас буде наступний закордонний збір, але це два міні-збори в одному. 10 днів в Естонії, а потім переїзд на 10 днів до Швеції.

– До вже добре знайомого Ідре?

– Ні, не Ідре, але ще й точного місця не знаю.

– Після високогірних зборів ви їдете на низину, в цьому є якісь особливості в плані високогірної підготовки та її нюансів?

– До цього ми мали два збори в горах, де треба було проходити адаптацію до висоти. Переважно робили базові, тривалі тренування. А в Естонії, в Отепяя, вже немає висоти (150 м. над рівнем моря), щоб під неї адаптовуватися, тому там будемо відразу "вмикатись" і концентруватись на розвиваючій роботі.

Instagram

Ідеальний Антгольц висмоктує сили

– Чим відрізнялися попередні збори один від одного в плані характеру тренувань? Десь було більше лижороллерів, десь кросів, десь стрільби. На що і де робилися акценти?

– За минулий місяць вийшло багато робочого обʼєму, кросу і роллерів було більше, якщо дивитись по електронному щоденнику. Акцент робила на всьому, в основному – це робота на роллерах, розминки й заминки, стрільба.

– Як ти особисто "пережила" попередні етапи підготовки? Де було найважче, а де найлегше?

– Наприкінці збору в Антгольці вже відчула втому, але то робочий момент, бо весь збір викладалась на кожному тренуванні, багато обʼєму було виконано. Але зараз вже відновилась.

– Наскільки було важливо побувати влітку на місці проведення Олімпіади-2026? Чи не планують там, можливо, змінювати конфігурацію траси чи стадіону під Ігри?

– Тут дійсно солідна висота (1635 м над рівнем моря), траса відрізняється, не така як зимою. А чи будуть щось змінювати чи ні, мені не відомо. На мою думку, там і так все ідеально.

Майже футбольна травма, але не критично

– Збори – це певною мірою можливість "відчути тіло" перед сезоном. Які сигнали тобі "надсилає" тіло в плані фізичної готовності? Чи не було якихось пошкоджень, мікротравм, які б вибивали з процесу?

– Травма коліна є, меніск. Вона зʼявилась ще в середині сезону 2024/25. Був дискомфорт, але лише після першого збору зробила МРТ. Травма не критична, тренери та лікарі адаптують під це тренування час від часу. Загалом, як на цей час виконала тренувальний план на 99 відсотків, можу сказати що все йде згідно плану.

– Оскільки ти одна з лідерок сезону за статистикою стрільби, розкажи, будь ласка, детальніше про саме стрілецьку підготовку на зборах. Що виходить, що ні, можливо, якісь коригуєте деталі?

– Вже з першого збору почала додавати у швидкострільності. А так, поки що зарано робити якісь висновки. Коли вже настане час змагань, я зможу побачити, що стало краще, а що гірше.

– В Антгольці зараз ледь не весь біатлонний світ зібрався – з ким з інших команд вдалося пересіктись? Можливо, з кимось мали спільні контрольні старти?

– На жаль, майже нікого не було в той час, коли ми там були. В останній день нашого збору приїхали американці. Було б дуже цікаво провести спільний контрольний старт з іншими командами, хоча краще це робити не зараз, а вже після збору в Отепяя, коли ми зробимо розвиваючі та швидкісні тренування.

Христина Дмитренко Instagram

– Чи передбачені у вас міжнародні старти з огляду на зміни в календарі?

– У цьому році немає літнього чемпіонату світу, але хочеться порівняти себе з іншими спортсменами й подивитись, на якому я рівні знаходжуся. Чемпіонат України – наразі єдиний запланований офіційний старт.

– Який момент з усього підготовчого літнього періоду запам’ятався найбільше?

– Як на мене, кожний тренувальний збір по-своєму "прикольний".

– Чим займаєшся в період між зборами, коли є можливість дещо перепочити?

– Проводжу час з сімʼєю, відновлюю своє тіло, але кожного дня роблю тренування. Не тому, що треба, а тому, що мені це подобається.