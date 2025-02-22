Дудченко: З такими лижами можна боротися за високі місця

Український біатлоніст Антон Дудченко похвалив сервіс-бригаду збірної зі підготовку лиж до чоловічої естафети на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Задоволений, були ті лижі, з якими можна було боротися за високі місця, дякую сервісу. Багато було хвилювань, бо не так часто бігаю перші етапи, може другий-третій раз.

Більше хвилювався за стрільбу, бо не знав, як це буде, коли біжиш у групі, але радий, що впорався зі стрільбою. Може, ще той останній постріл — 5/5 було б взагалі круто. Добре, що добив його першим запасним. Задоволений останньою гонкою на чемпіонаті", – заявив українець.