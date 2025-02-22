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Дудченко: З такими лижами можна боротися за високі місця

Олег Дідух — 22 лютого 2025, 18:26
Дудченко: З такими лижами можна боротися за високі місця
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Антон Дудченко похвалив сервіс-бригаду збірної зі підготовку лиж до чоловічої естафети на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Задоволений, були ті лижі, з якими можна було боротися за високі місця, дякую сервісу. Багато було хвилювань, бо не так часто бігаю перші етапи, може другий-третій раз.

Більше хвилювався за стрільбу, бо не знав, як це буде, коли біжиш у групі, але радий, що впорався зі стрільбою. Може, ще той останній постріл — 5/5 було б взагалі круто. Добре, що добив його першим запасним. Задоволений останньою гонкою на чемпіонаті", – заявив українець.

Нагадаємо, Україна фінішувала в естафеті восьмою, Дудченко на першому етапі використав лише один додатковий патрон і передав естафету на третьому місці.

Нагадаємо, після сингл-міксту Дудченко висловив різке невдоволення якістю підготовки лиж.

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Антон Дудченко

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