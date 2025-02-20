Дудченко: З такими лижами немає сенсу брати участь
Український біатлоніст Антон Дудченко різко розкритикував якість підготовки лиж підчас сингл-міксту на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.
Спортсмена цитує Суспільне.
"Я можу одне сказати: з такими лижами немає сенсу навіть брати участь у чемпіонаті України. На спуску тебе випереджає представник Гренландії, в якої немає повноцінної сервіс-бригади. Не маю слів, що сказати.
Звісно, мені впродовж чемпіонату не дуже подобалися лижі. Але те, що було сьогодні, я не знаю, як назвати. Нічого не можеш робити на дистанції: коло, невеличкий підйом, і потім спуск — якщо в тебе не працюють лижі, немає шансів навіть втримати спину суперника", – заявив Дудченко.
Українець зізнався, що було важко знайти мотивацію добігти до фінішу.
"Що тримало на дистанції? Жодних думок немає. Розумієш, що у тебе жодних шансів немає навіть нав'язати боротьбу за якесь 18-те місце. Просто доїжджаєш до фінішу", – додав біатлоніст.
Нагадаємо, Дудченко разом із Юлією Джимою посіли 20 місце, попри те, що використали лише 4 додаткових патрони. Це найгірший результат в історії виступів України в сингл-мікстах на чемпіонатах світу.