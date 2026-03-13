Суспільне транслюватиме чемпіонат України 2026 у Буковелі

Український телеканал "Суспільне" покаже гонки чемпіонату України з біатлону, який відбудеться в Буковелі наприкінці березня.

Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела в Суспільному.

Відомо, що трансляція змагань буде відбуватись наживо. Але останній змагальний день, коли відбудуться естафети, транслюватись не буде.

Чемпіонат України з біатлону відбудеться на Івано-Франківщині. У змагальній програмі буде чотири дисципліни – спринт, масстарт, змішана та класична естафети. Чемпіонат розпочнеться з міксту, а завершиться чоловічою та жіночою естафетами.

Нагадаємо, чемпіонат України 2025 також транслював суспільний мовник. "Чемпіон" детально розповідав про організацію телетрансляцій.

Зазначимо, Суспільне є офіційним транслятором біатлону в Україні. На його платформах доступні трансляції етапів Кубку світу.