Суспільне транслюватиме чемпіонат України 2026 у Буковелі
Український телеканал "Суспільне" покаже гонки чемпіонату України з біатлону, який відбудеться в Буковелі наприкінці березня.
Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела в Суспільному.
Відомо, що трансляція змагань буде відбуватись наживо. Але останній змагальний день, коли відбудуться естафети, транслюватись не буде.
Чемпіонат України з біатлону відбудеться на Івано-Франківщині. У змагальній програмі буде чотири дисципліни – спринт, масстарт, змішана та класична естафети. Чемпіонат розпочнеться з міксту, а завершиться чоловічою та жіночою естафетами.
Нагадаємо, чемпіонат України 2025 також транслював суспільний мовник. "Чемпіон" детально розповідав про організацію телетрансляцій.
Зазначимо, Суспільне є офіційним транслятором біатлону в Україні. На його платформах доступні трансляції етапів Кубку світу.