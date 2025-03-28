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Дудченко виграв масстарт на чемпіонаті України 2025

Денис Шаховець — 28 березня 2025, 13:10
Дудченко виграв масстарт на чемпіонаті України 2025
Антон Дудченко
Getty Images

28-річний Антон Дудченко виграв гонку з масовим стартом на чемпіонаті України 2025 з біатлону, що проходить у Буковелі.

Представник Сумщини випередив срібного призера Віталія Мандзина на 12 секунд. Бронзовим призером став Олександр Пономаренко, який напередодні також був третім у суперспринті.

Нагадаємо, в суперспринті Дудченко став срібним призером, програвши фотофініш юніору Богдану Борковському.

Чемпіонат України 2025. Чоловічий масстарт

  • 🥇1. Антон Дудченко 36:24,4
  • 🥈2. Віталій Мандзин +12,7
  • 🥉3. Олександр Пономаренко +20,9

У жіночому масстарті чемпіонкою України стала Анастасія Меркушина.

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