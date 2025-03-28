Дудченко виграв масстарт на чемпіонаті України 2025

28-річний Антон Дудченко виграв гонку з масовим стартом на чемпіонаті України 2025 з біатлону, що проходить у Буковелі.

Представник Сумщини випередив срібного призера Віталія Мандзина на 12 секунд. Бронзовим призером став Олександр Пономаренко, який напередодні також був третім у суперспринті.

Нагадаємо, в суперспринті Дудченко став срібним призером, програвши фотофініш юніору Богдану Борковському.

Чемпіонат України 2025. Чоловічий масстарт

🥇1. Антон Дудченко 36:24,4

🥈2. Віталій Мандзин +12,7

🥉3. Олександр Пономаренко +20,9

У жіночому масстарті чемпіонкою України стала Анастасія Меркушина.