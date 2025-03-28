Дудченко виграв масстарт на чемпіонаті України 2025
Антон Дудченко
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28-річний Антон Дудченко виграв гонку з масовим стартом на чемпіонаті України 2025 з біатлону, що проходить у Буковелі.
Представник Сумщини випередив срібного призера Віталія Мандзина на 12 секунд. Бронзовим призером став Олександр Пономаренко, який напередодні також був третім у суперспринті.
Нагадаємо, в суперспринті Дудченко став срібним призером, програвши фотофініш юніору Богдану Борковському.
Чемпіонат України 2025. Чоловічий масстарт
- 🥇1. Антон Дудченко 36:24,4
- 🥈2. Віталій Мандзин +12,7
- 🥉3. Олександр Пономаренко +20,9
У жіночому масстарті чемпіонкою України стала Анастасія Меркушина.