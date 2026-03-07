Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Контіолахті

Олександр Булава — 7 березня 2026, 19:04
Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Контіолахті
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету в межах 7-го етапу Кубку світу з біатлону, який триває у фінському Контіолахті.

Стартовий лист збірної України

  • Анастасія Меркушина
  • Христина Дмитренко
  • Дарина Чалик
  • Олена Городна

Гонка відбудеться у неділю, 8 березня. Початок – о 14:30 за київським часом.

Напередодні відбулась чоловіча естафета, де українці Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний уникли штрафних кіл, на чотирьох використали 8 запасних патронів і посіли 7 місце.

Читайте також :
Кубок світу Норвегія виграла чоловічу естафету в Контіолахті, Україна фінішувала 7-ю

Раніше у жіночому масстарті перемогу здобула француженка Жюлья Сімон. Українки вчетверте поспіль не кваліфікувалися до елітної дисципліни.

збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на етап Кубку світу у Контіолахті
ЮЧС-2026. Україна стала 13-ю в змішаній естафеті U-21
Здається, ми облажалися, але блекаут не загрожує. Невтішний висновок про український біатлон на Олімпіаді 2026
Тарас Лесюк – про провальний етап в естафеті: Хочу попросити вибачення перед усіма
Збірна України провела найгіршу естафету з 1998 року на Олімпійських іграх

Останні новини