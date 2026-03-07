Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Контіолахті

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету в межах 7-го етапу Кубку світу з біатлону, який триває у фінському Контіолахті.

Стартовий лист збірної України

Анастасія Меркушина

Христина Дмитренко

Дарина Чалик

Олена Городна

Гонка відбудеться у неділю, 8 березня. Початок – о 14:30 за київським часом.

Напередодні відбулась чоловіча естафета, де українці Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний уникли штрафних кіл, на чотирьох використали 8 запасних патронів і посіли 7 місце.

Раніше у жіночому масстарті перемогу здобула француженка Жюлья Сімон. Українки вчетверте поспіль не кваліфікувалися до елітної дисципліни.