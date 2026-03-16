Хотілося втримати 9-ту позицію: Чалик – про виступ у змішаній естафеті в Отепя

Українська біатлоністка Дарина Чалик розповіла про виступ у змішаній естафеті на восьмому етапі Кубку світу з біатлону в естонському Отепя.

Слова 24-річної спортсменки цитує biathlon.com.ua.

Дарина на останньому етапі естафети зуміла відіграти три позиції та фінішувати у топ-10. Втім, біатлоністка розраховувала показати кращий результат.

"Хотілося краще відпрацювати фінішне коло, втримати 9-ту позицію. Але я задоволена, що вийшло фінішувати на десятому місці та покращити позиції на своєму етапі. Можливо, перше коло почала трішки не в своєму темпі, розуміла, що не можна відпускати, що потрібно працювати в групі, і через це вже на фінішному колі було важче", – сказала Чалик.

Зазначимо, що на етапі в Отепя Чалик взяла участь у двох гонках. У спринті Дарина з двома промахами фінішувала 62-ю, а у змішаній естафеті український квартет посів 10 місце.

Останній етап біатлонного Кубку світу сезону-2025/26 в норвезькому Голменколлені стартує 19 березня. У програмі змагань спринти, гонки переслідування та масстарти.